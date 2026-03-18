個人が保有する金融資産が過去最高を更新しました。日銀が3カ月ごとに公表する「資金循環統計」によりますと、個人が保有する金融資産は、去年の12月末の時点で2351兆円でした。前の年の同じ時期と比べ5.3％増加し、3四半期連続で過去最高を更新しました。このうち、「株式など」は342兆円で22.6％増加したほか、「投資信託」が165兆円で21.3％増えました。いずれも過去最大を更新していて、株価の上昇が反映されています。「現金