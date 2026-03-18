WBCベストナイン第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で全日程が終了。今大会のベストナインとなる「オールWBCトーナメントチーム」には大谷翔平投手が日本勢から唯一選ばれた。ベスト8敗退から3日、飛び込んだ嬉しいニュースにファンも歓喜した。8強敗退国からは唯一の選出だった。発表された一覧の9行目に「DH／SHOHEI OHTANI／JAPAN」の名