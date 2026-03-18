ＷＢＣの米国代表は１７日（日本時間１８日）の決勝でベネズエラに２―３で惜敗し、２０１７年以来となる２大会ぶりの世界一を逃した。スター選手をズラリとそろえた?ドリームチーム?を頂点に導けなかったマイク・デローサ監督（５１）の手腕を疑問視する声が上がっている。試合後、デローサ監督は記者団から続投への意欲を問われると「１００％、イエスだ。ゴールラインを越えたい」とキッパリ。「なぜかって？ロッカールー