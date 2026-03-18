順調交際が伝えられるケイティ・ペリーと元カナダ首相ジャスティン・トルドー。それぞれ多忙であるうえ、子どもを抱え、住む国すら違う中、関係を成功させようと強い決意を持っていたようだ。【写真】ケイティが投稿トルドー元カナダ首相のキュートな姿幸せそうな2ショットセルフィーも昨年夏に初めて交際が噂されたケイティとトルドー元首相だが、Peopleによると「当初から、お互いの人生が複雑であり、関係を維持するの