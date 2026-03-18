内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第11話が17日深夜に放送され、冒頭で千春（内田）とえみる（中村）の激しい取っ組み合いが描かれると、ネット上には「2人のキャットファイト怖すぎ」「歴史に残る」「隣人だったら通報レベル」といった反響が集まった。【写真】衝撃展開ナイフを手に取るえみる（中村ゆりか）千春が不貞行為の証