◆大相撲▽春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西十両１４枚目・荒篤山（荒汐）を突き落としで下し、５勝１敗とした。炎鵬が十両の土俵に上がるのは２３年夏場所９日目以来。大銀杏（おおいちょう）姿で本場所の土俵に上がるのは約３年ぶりとなった。「あまり覚えていない。大銀杏を結って、自分の中で呼び起こされるものもあった。自分のできること、今日できることは限ら