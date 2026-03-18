第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、行われた。１回戦最後の試合となる第６日・第１試合で熊本工（熊本）と対戦する大阪桐蔭（大阪））の西谷浩一監督（５６）が、熊本工・田島圭介監督（４４）と監督対談を行った。西谷監督の主な回答は以下の通り。―相手チームの印象は「伝統校中の伝統校ですし、ＯＢの方のお名前を聞いてもそうそうたるメンバーですし、３年前にお招きいただ