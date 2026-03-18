お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告がバウムクーヘンを販売している「クーヘンＳＡＩＴＯ」の公式Ｘが１８日までに更新され、２０日から２２日までの３日間に山梨・甲府市内でバウムクーヘンを販売すると告知した。告知ポスターには「本人来店！」「写真撮影なども行います」とつづられている。斉藤被告はロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われ、１３日の初公判、