◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国がベネズエラとの決勝に敗れ、１７年大会以来となる世界一奪還はならず、準優勝となった。メジャーのスター軍団を擁し３大会連続で決勝に進出したが、前回大会に侍ジャパンに敗れた雪辱を果たせず涙をのんだ。同点で迎えた９回にウィットロック（レッドソックス）を投入し、Ｅ・スアレスに勝ち越しの適時二塁打を浴び、これが決勝