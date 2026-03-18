動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１８日（現地時間１７日）、ＷＢＣ決勝「米国―ベネズエラ」（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占生配信した。「ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーター」である嵐の二宮和也の最後のコメントがネット上で反響を呼んでいる。試合後、大会を振り返って二宮は「この大会含めて改めて認識したのが応援する強さ」と語り、「応援する側も本当にきれいに