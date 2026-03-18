一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』は、音楽人5,000人が投票する部門に加え、全国の民放ラジオ局が“次世代を担う存在”として支持し、ラジオを通じて広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰する賞『ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year』を創設することが発表となった。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”を