お笑いコンビの令和ロマン・郄比良くるまが１７日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組「ひっかかりニーチェ」に出演した。「俺は歯食いしばってタクシー乗ってました、（芸人）１年目の時から」と始めたくるま。続けて「満員電車乗り切ったから、中高大。こっから自分でお金払ってタクシーの１５分とかで何千円って若手で超高いけど、それでその時間絶対ネタ考えようと思って」と当時を振り返った。時間をお金で