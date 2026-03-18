ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１８日、東京・渋谷の同局で行われた会見で、来週に開幕するＭＬＢの今後の中継体制について言及した。同局は今年の年間の中継計画について、日本選手が所属するチームを中心にレギュラーシーズン１６０試合以上、ポストシーズンを含めると２００試合以上を予定している。井上会長は「大谷選手がおりますドジャース戦をはじめ、今シーズンも連日お伝えしていく」と、力を入れ続けることを強