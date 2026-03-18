中学、高校の部活で全国大会レベルの活躍をした芸能人が2026年3月17日放送の「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）に集合、厳しくも懐かしい青春時代を振り返った。ゲストには2026年の箱根駅伝5区を走り、チーム3連覇の原動力になった青山学院大陸上競技部の黒田朝日さんも青学のジャージ姿で登場。ジャージ姿も「これが最後」と話す。「海外ロケによく行くがバックパック1つに荷物をコンパクトに収納できる」黒田さんに対抗し