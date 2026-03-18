Versaillesが12月5日、メキシコシティのEstadio Fray Nanoで開催されるスリップノット主催メタルフェス＜KNOTFEST Mexico 2026＞出演することが発表となった。シーンを牽引してきた重鎮たちと共に、Versaillesの美しき様式美メタルがスタジアムに響き渡る。さらに12月3日にはチリ・サンティアゴでのワンマン公演も決定。Versaillesとしてチリ公演は10年ぶり、ワンマン公演は日本を含めても3年ぶりとなる。この2公演以外にも、7月11