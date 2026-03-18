◆ファーム・リーグ巨人―中日（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成４位・河野優作投手（２２）＝愛知学院大＝が好救援を見せた。５回に先発・山田が４点目を失い、なおも無死一塁の場面で登板。前の打席で本塁打を放っている３番・ブライトを遊ゴロ併殺打に仕留めると、続く川越を一ゴロ。グラブをたたきながらベンチに引き揚げた。１７日の同戦でも１回無失点の好投。「（ツーシームを）初めて左に対して