◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）右膝の大けがから再起を目指す元十両で西序二段１００枚目・木竜皇（立浪）は、東序ノ口１８枚目で５勝０敗だった翔盛（中村）をはたき込んで下した。無傷６連勝としたが「自分らしい相撲じゃなかった。引いて取る相撲はけがにつながる。相手の攻めがあるから引いてしまったので、自分から攻めていかないと」と反省を浮かべた。今場所は右膝の手術から復帰し、１年ぶ