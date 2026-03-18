キャサリン妃（44）が3月15日の英国母の日に際し、自身が設立した「ロイヤル財団幼児教育センター」のインスタグラムを通じてさりげなくメッセージを発信した。 【写真】幸せそう！手をつないで歩く御一家 財団を通じた今年のメッセージは「今日は、子どもたちが健やかに育つための土台を、揺るぎない愛で築いてくれるすべてのお母さん、ケアラー、養育者を称えましょう。静かな日々の行為で次の世