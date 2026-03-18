再開発ビル完成イメージ 香川県提供 香川県は、旧東京讃岐会館（港区三田1丁目）の周辺地域の再開発事業への参加に伴い取得する再開発ビルの権利床(けんりしょう)で、県の情報を発信、交流の拠点となる施設の整備を計画しています。 施設の事業運営を担う民間事業者を公募型プロポーザル方式で募集し、審査の結果、小田急SCディベロップメント（東京）が選ばれました。 事業方針やフロアの活用方法