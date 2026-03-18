ウェステルローDF木村誠二がリーグ初ゴールベルギー1部KVCウェステルローに所属する24歳DF木村誠二は現地時間3月14日、リーグ第30節のクラブ・ブルッヘ戦に先発出場した。1-2で敗れたものの、コーナーキックから打点の高いヘディングで今季リーグ戦初ゴールをマーク。現地メディア「HLN」は「ハスポラットのコーナーキックを木村が頭で強く叩き込んだ」と、反撃の狼煙を上げた24歳の日本人DFを評価している。試合は序盤からア