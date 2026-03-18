グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」から登場している、「ちいかわ」とコラボレーションしたスイーツシリーズ。第2弾として「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」と「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」が期間限定で販売されます☆ 東京ばな奈ワールド「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味／ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」 発売日：2026年3月27日(金)販売店舗：東京ば