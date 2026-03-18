１６日夜、停電したキューバの首都ハバナの街を歩く人たち。（ハバナ＝新華社配信）【新華社ハバナ3月18日】キューバ電力公社（UNE）は16日、全国規模の停電が発生し、復旧作業が開始されたと発表した。１６日夜、停電したキューバの首都ハバナの街頭で商品を販売する人。（ハバナ＝新華社配信）１６日夜、停電したキューバの首都ハバナで、パンを買うため列を作る人たち。（ハバナ＝新華社配信）１６日夜、停電したキューバの首