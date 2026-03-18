なにわ男子の道枝駿佑（23）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。12歳で芸能界入りしたきっかけについて語った。なにわ男子として、今年デビュー5周年を迎えた道枝。司会の黒柳徹子に「辞めたいと思ったことは？」と聞かれ、「1回もなかった」と断言。「入ったからにはデビューをしてっていうのが絶対あったんで」と振り返った。母親がSMAPの大ファンだった。自身の記憶はないものの「