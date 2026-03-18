日本貿易会会長に内定した伊藤忠商事の岡藤正広会長CEO大手商社などでつくる日本貿易会は18日、安永竜夫会長（65）＝三井物産会長＝の後任に、伊藤忠商事の岡藤正広会長最高経営責任者（CEO）（76）を充てる人事を内定したと発表した。5月29日の定時総会を経て正式決定する。伊藤忠からの会長就任は8年ぶり。岡藤氏は伊藤忠商事で繊維部門の営業が長く、総合商社でトップクラスの利益水準に引き上げた。朝型勤務を導入するなど