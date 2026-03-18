ドジャースの山本由伸（27）が日本時間18日、アメリカ・アリゾナ州グレンデールのキャンプ地でキャッチボールなどの調整を行った。指揮官のD.ロバーツ監督（53）は2年連続で山本を開幕投手に指名。山本は「開幕戦（同27日ダイヤモンドバックス戦）を任せていただけたことをすごく嬉しく思いますし、またホームで開幕っていうことで、さらにファンの人も楽しみに待っていると思いますし、責任を持ってマウンドに上がりたい」と意気