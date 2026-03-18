能登半島地震で大きな被害を受けた石川県輪島市で１８日、合同仮設校舎で授業を受けてきた６小学校の合同卒業式が行われ、６７人が学びやを巣立った。河井、鳳至、鵠巣、大屋、河原田、三井の６小学校は来月統合され、輪島小として生まれ変わる。地震の影響で校舎が使えなくなったため、児童は河井小の敷地に建てられた仮設校舎で過ごしてきた。卒業生は保護者や在校生らに拍手で迎えられて入場。校歌を歌った後、卒業証書が手