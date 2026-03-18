◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝で米国との激闘を3―2で制して初優勝を飾った。ベネズエラは日本、ドミニカ共和国、米国に続いて4カ国目の優勝。南米初の優勝チームを率いたオマール・ロペス監督はヨハン・サンタナ投手コーチらと臨んだ会見で喜びを語った。「