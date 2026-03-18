賛否両論あるもひとまずは2機試作型を納入アメリカ国防総省は2026年3月13日、E-7A「ウェッジテイル」空中早期警戒管制機（AEW&C）の生産および開発を継続するため、ボーイングと追加契約を締結したと発表しました。【動画】民間機ベースなのがよくわかる？ これが製造中のE-7です追加契約の総額は約24億ドル（約3800億円）となる予定で、これにより同プログラム全体の費用は約50億ドル（約8000億円）に増加します。この契