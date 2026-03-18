4月30日から5月4日までの5日間に開催される、回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト、クリエイター、パフォーマーの約50組が発表。あわせてチケット発売が開始された。 （関連：【映像あり】回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』続報映像） 本イベントは初音ミクらバーチャルシンガーたちを起点に、“音楽”、“イラスト”、“映像