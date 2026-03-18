世界には色々な絶景スポットがあるが、コスタリカから特殊な絶景ポイントを発見したのでご紹介。コスタリカの首都サンホセと西海岸を結ぶ交通量の多い幹線道路沿い、プンタレナスのタルコレス川に架かる通称「クロコダイル橋」。高さ10メートル地点から見下ろすポイントに、毎日10匹以上のアメリカワニがのんびり日光浴をしており、時期と降水量で多少の変化はあるが、橋の上から体長4メートル級の巨大ワニを安全に見下ろせるスポ