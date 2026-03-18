60歳以上のプレイヤーで構成された、エスツーが運営するシニアプロゲーミングチーム「MATAGI SNIPERS」が18日、公式サイトを更新。第1期メンバーとして共に歩んできたYossyさんが、昨年12月27日に亡くなったと伝えた。69歳だった。【動画】シニアプロゲーマーのYossyさん生前の勇姿サイトでは「MATAGI SNIPERSの第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分永眠いたしました。2024年11月に癌が見つか