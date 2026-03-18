全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数が今年に入り100人となり、新型コロナが感染拡大した2020年以降で最も多くなりました。「はしか」は感染力が非常に強い感染症で、空気感染などで広まり、感染すると10日ほどで発熱や発疹などの症状が出て、肺炎や中耳炎を起こすこともあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年に入ってから今月8日までに全国の医療機関から報告された「はしか」の累計感染者が100人