エイベックスの米国拠点であるAvex Music Group LLCが18日、世界的アーティストのブルーノ・マーズとグローバル音楽出版管理に関するパートナーシップを締結したことを発表した。【動画】ブルーノ・マーズ、アルバム先行曲「I Just Might」ミュージックビデオ本契約により、同社はブルーノ・マーズが今後制作する楽曲について、全世界における独占的な音楽出版管理を担う。現在の出版契約終了後に業務を開始し、新曲すべてが対