参議院・予算委員会では18日、松本洋平文部科学大臣の不倫問題をめぐり、野党が「虚偽答弁があったのではないか」と追及しました。松本氏は「相手のあることだ」として、コメントを控えました。松本文科大臣をめぐっては、就任前に不倫関係にあった女性を国会議員会館の自室に招くなどしていたと先週発売の週刊文春で報じられ、松本氏は国会で「議員会館で意見交換、普通に話をしただけ」などと答弁し、辞任を否定しました。しかし