声優の浪川大輔（49）が、17日放送のBS日テレ「全国こだわり酒場多幸飲み紀行」（火曜後9・54）にゲスト出演し、高校時代のエピソードを語った。小学校時代から劇団に所属し、子役声優としてデビューした。文武両道だったようで、「スポーツ選手になりたかったんですけど、ケガでダメになって」と明かした。「短距離のオリンピック候補生まで行ったんですよ、高校時代に」とも話した。MCの「おぎやはぎ」矢作兼が「え〜！