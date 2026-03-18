◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が現地17日、オーストラリアに勝利、スコットランドに敗北で通算4勝2敗としています。スコットランド戦では一進一退の攻防で最終第10エンドを前に3-3で並びます。小穴桃里選手のスーパーショットもありいい流れを作っていた日本でしたが、スコットランドも粘りを見せ、敗れました。そのほかトップ争いをしていたスイスとカ