【モデルプレス＝2026/03/18】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が3月18日までに、自身のInstagramを更新。たくましい腕の筋肉が際立つ写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】KPOPトップアイドル「彫刻みたいで美しい」鍛え上げられた上腕二頭筋◆SEVENTEENミンギュ、肉体美に視線集中ミンギュは「The tallest cutie patootie i know」とコメント。商業施設内のエスカレーターで撮影されたと思