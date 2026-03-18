ボーイズグループ「ZEROBASEONE（ゼロベースワン）」の元メンバー4人が、新たなグループとして再デビューすることが報じられ、K-POPファンの注目を集めている。3月18日、複数の韓国メディアは、ZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが、5月26日に新グループ「エンダブル」として再デビューすると一斉に報じた。【写真】ZEROBASEONE、残った5人は？4人が所属するYHエンターテインメント（ウィエ