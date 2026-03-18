彼氏なら、彼女の男性関係が気になって当然。では、彼女のまわりのどんな男性が嫉妬の対象になりうるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「彼氏が内心嫉妬している彼女の周辺人物９パターン」をご紹介します。【１】彼女が夢中になっている「イケメンタレント」「ファンだからってどうなるわけじゃないけど、単純に悔しい」（20代男性）など、彼女があまりに熱を上げていると、それが芸能人で