3月下旬に英国遠征が控えている森保ジャパン。【もっと読む】森保ジャパンの人選に大変動！「代表歴無関係」の新機軸現地16日、スコットランドサッカー協会が28日の日本代表戦（グラスゴー／スコットランド）、31日のコートジボワール戦（エバートン／イングランド）の代表メンバー26人を発表した。故障などで離脱していたナポリのMFビリー・ギルモア、MFスコット・マクトミネイにウディネーゼMFレノン・ミラーといった、セ