プロダクトデザイナー片山次朗氏が全設計を自ら手掛ける「大塚ローテック」より、待望のニューモデル「大塚ローテック8号」が登場した。【画像】ガラスの中で表示時刻が瞬時に切り替わる個性的な動きが特徴のニューモデル（写真8点）新たに誕生した本モデルは、長方形の中に機械的な美しさを閉じ込めた個性的で美しいモデル。中でも特徴的なのは、1時間に一度、ガラスの中で様々な動きが同時に起こる点。ジャンピングアワー機構に