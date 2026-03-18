浦和競馬所属の藤原智行調教師（５０）は３月１８日、浦和競馬１Ｒに管理するエミネントキャリアを出走させ１着。２０１４年８月の初出走以来、２９２４戦目で地方競馬通算２００勝を達成した。また、同所属の繁田健一調教師（４５）は同日、浦和競馬２Ｒに管理するジェノバフレイバーを出走させ１着。２０２１年９月の初出走以来、９３０戦目で地方競馬通算２００勝を達成した。藤原智行調教師「優秀なスタッフのおかげです。