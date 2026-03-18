◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）昨季限りで現役引退したものの、米国代表の招集に応じた３７歳の通算２２３勝レジェンド左腕・カーショー（前ドジャース）がベネズエラとの決勝戦後、銀メダルを受け取った。カーショーは米国代表入りしつつも、１４日（現地時間１３日）のカナダ戦後に、本大会で登板することがなく離脱。１６日（現地時間１５日）の試合中、米国ベン