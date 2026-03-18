「あの舞台に立ちたい」【もっと読む】国内男子ツアーの衰退を加速させる日本ゴルフツアー機構の“残念さ”こう願う選手が今年は例年以上に多いという。その舞台とは6月4日開幕の「全米女子オープン」だ。同オープンは世界の女子ゴルファーが憧れる最高峰の大会。今年の会場は、会場100周年を迎えたリビエラ・カントリークラブ。2028年ロサンゼルス五輪男女ゴルフの舞台はゴルファーだけでなく、各界著名人にも愛されてきた名