◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口１４枚目・森麗（もりうらら）が東同２０枚目・旭太陽（大島）に熱戦の末に押し倒されて、２勝４敗で負け越しが決まった。立ち合いで２０歳下の旭太陽が勢いよく当ってきて後退したが、押し返し、前に出て攻めた。だが、体勢を崩した瞬間を狙われ「ああっ」と声を出しながら、土俵外へ。「負け越したくなかったので、前に出たら勝機があると思った。動きの中