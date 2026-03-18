元AKB48で女優の入山杏奈（30）が17日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）にゲスト出演。過去の恋愛で男性に冷めた瞬間を告白した。スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢から「過去に好きになりかけた男性の言動で冷めた事はありますか？」と質問。過去の恋愛で男性に冷めた瞬間を語り始めた。入山は大人数の場で、「ちょっと良いな…」と好意を抱いていた男性から食事の誘いを受けたという。すると、その