◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラに敗れ、2大会連続で準優勝に終わった。9回に決勝打を浴びたギャレット・ウィットロック投手（29）のインスタグラムはコメント欄が閉鎖される事態に陥った。米国は0─2の8回にハーパーが起死回生の同点2ラン。一振りで試合を振り出