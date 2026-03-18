成田空港で入国の際に必要な税関の電子手続きの混雑が課題となっている。夕方のピーク時には長蛇の列をなすこともあり不満の声も。入国者の待ち時間を短縮しようと国が積極的にPRしてきたのに、従来の紙での申告の方がスムーズとなる本末転倒な状況だ。電子手続きは、デジタル庁の入国手続き支援サイト「ビジットジャパンウェブ」で情報を入力し、スマホなどで表示されるQRコードを専用端末に読み取らせる仕組み。関税局によ