週刊文春オンラインは、18日、松本文科相が、大臣就任前に不倫していた女性と衆院議員会館の事務所で不適切な行為に及んだなどと報じています。18日の参議院予算委員会で事実関係について質問された松本文科相は「相手があることなのでコメントを差し控える」と繰り返しました。その上で「厳しいご意見というものをちょうだいをしているところであります。それらを真摯に受けとめてまいりたい」としています。松本文科相をめぐって