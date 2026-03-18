「大物を咥えれば追いかけてもらえると思ってる犬、どんどん獲物がデカくなっていく」【写真】お次はプラスチックのお皿こんなポストをされたのはふてぶてしい犬（@beagle_0408）さん。投稿には、シュシュ（髪留め）のような小物をくわえた姿から始まり、掃除用具や洋服、さらには羽毛布団まで――徐々に“獲物”が大きくなっていく犬さんの様子が写っています。最初は片手で取り返せそうなサイズだったものが、いつの間にか両手で